L'incidente è avvenuto in mattinata in contrada Martino. Sul posto presenti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in località Contrada Martino, nel comune di Miglierina, per prestare soccorso a una donna vittima di una caduta accidentale.

La malcapitata, precipitata da un terrazzamento del terreno da un’altezza di circa 5 metri, è stata prontamente raggiunta dai soccorritori. Ferita ma cosciente, la donna è stata immobilizzata su barella spinale dal personale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l’equipe sanitaria del Suem 118. Successivamente è stata trasferita in una zona sicura e affidata alle cure del personale dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.