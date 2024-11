L’edificio risulta disabitato me è possibile che fosse frequentato da cittadini extracomunitari

Un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione nel quartiere Sala a Catanzaro. L’edificio risulta disabitato ma è possibile che sia frequentato da cittadini extracomunitari. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento.

Luana Costa