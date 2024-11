Sono riprese, questa mattina, nella Prefettura di Catanzaro, le audizioni della Commissione parlamentare antimafia, in missione da ieri in Calabria per fare il punto sullo stato della lotta alla 'ndrangheta. A essere ascoltata, in questi minuti, è la commissione straordinaria che guida l'Asp di Catanzaro, commissariata per infiltrazioni mafiose nel settembre 2019. Le successive audizioni riguarderanno, tra gli altri, esponenti del mondo imprenditoriale e produttivo, i testimoni di giustizia Andrea Dominijanni e Rocco Mangiardi, il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo e rappresentanti di "Libera".

Ieri nella prima giornata della missione nel capoluogo calabrese, la Commissione parlamentare antimafia ha ascoltato, tra gli altri, i vertici della magistratura del distretto, tra cui il presidente della Corte d'appello, Domenico Introcaso, e il procuratore capo della Dda, Nicola Gratteri, e i vertici delle forze dell'ordine presenti sul territorio.