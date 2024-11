Era maestro nella lavorazione del ferro e aveva ottenuto importanti riconoscimenti in Italia e all’estero

È morto a Catanzaro, all'età di 96 anni, Saverio Rotundo, noto col soprannome di "'U Ciaciu", maestro dell'arte della lavorazione del ferro e già docente dell'Accademia di belle arti del capoluogo calabrese.

Rotundo è deceduto nell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverato in seguito alla caduta in un dirupo avvenuta il primo aprile scorso.

Personaggio estroso, Rotundo aveva realizzato numerose mostre delle sue opere ed ottenuto vari riconoscimenti. A Catanzaro, la città in cui era nato, godeva di vasta popolarità e molti estimatori.