Si è concluso con tre condanne, un patteggiamento e sette assoluzioni il processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta Grecale che contempla gravi illeciti nella gestione di due laboratori con cavie vive (detti stabulari), all’interno dell’ateneo catanzarese, nei quali venivano fatte sperimentazioni per progetti di ricerca.

Il gup di Catanzaro Gilda Danila Romano ha condannato Giuseppe Caparello (direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp veterinaria di Catanzaro) a 4 anni e 8 mesi di reclusione escludendo nei suoi confronti il reato di associazione per delinquere; Maria Caparello (figlia di Giuseppe Caparello, accusata di corruzione perché ammessa illecitamente alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica grazie al rapporto corruttivo tra il padre e l’ex rettore), 4 anni; Emilio Russo (sperimentatore e supervisore delle sperimentazioni), 9 mesi e 10 giorni.

Antonio Leo ha patteggiato un anno, 11 mesi e 10 giorni.

In sede di repliche il pm Saverio Sapia aveva chiesto l’assoluzione di Pierfrancesco Tassone (responsabile scientifico di progetti di ricerca negli stabulari), assolto anche dal gup.

Il giudice ha, inoltre, assolto Luciano Conforto (veterinario Asp addetto alle ispezioni negli stabulari); Luca Gallelli (membro della commissione di concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica); Vincenzo Mollace (professore universitario, responsabile scientifico di progetti di ricerca negli stabulari incriminati); Domenico Voci (veterinario dell’Asp addetto ai controlli negli stabulari); Vincenzo Musolino, Daniele Torella (responsabile scientifico di un progetto di ricerca)

Nel collegio difensivo gli avvocati Gianluca Serravalle, Alessandra Fiorino, Simone Rizzuto, Domenico Pasceri, Fabrizio Costarella, Elisabetta Giorgi, Antonella Canino, Giuseppe Pitaro, Vittorio Ranieri, Nunzio Raimondi.