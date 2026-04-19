La comunità di Marano Marchesato è sotto shock per la morte prematura del 19enne Luca Oliva e per quella di Mariano Moretti di 46 anni, entrambi a bordo della Fiat Punto coinvolta nella collisione frontale di venerdì notte nella galleria Fiego lungo la Statale 107, nel tratto ricadente nel comune di San Fili. Lo scontro, violentissimo, per loro si è rivelato fatale. Sull’altro veicolo, una Peugeot 3008, viaggiava una giovane coppia di Amantea. Lui alla guida, lei sul sedile anteriore lato passeggero incinta alla 34ma settimana.

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Terribile scontro tra due auto sulla statale 107: due morti e un ferito nell’incidente a San Fili 

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Terribile scontro tra due auto sulla statale 107: due morti e un ferito nell’incidente a San Fili

Avevano trascorso il pomeriggio a Cosenza dove la donna si era sottoposta ad un controllo di routine della gravidanza. Poi una sosta al McDonald di Viale Marconi a Rende, nei pressi dello svincolo autostradale prima di ripartire verso la costa tirrenica attraverso la superstrada che conduce a Paola. L’impatto per il bimbo portato in grembo dalla giovane, si è rivelato devastante; dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata i medici sono stati costretti ad operare un cesareo nel disperato tentativo di salvare la vita al piccolo.

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Marano Marchesato sotto shock per Luciano e Mariano dopo il tragico incidente sulla SS 107 a San Fili

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Marano Marchesato sotto shock per Luciano e Mariano dopo il tragico incidente sulla SS 107 a San Fili

Impietosa la diagnosi dei sanitari; venuto al mondo nel cuore della notte, il neonato, del peso di due chilogrammi, forse anche per il contraccolpo causato dall’airbag del veicolo, ha riportato una frattura bilaterale del cranio con diffusa emorragia cerebrale. Ricoverato nella terapia intensiva neonatale, le sue condizioni sono disperate.
Intanto la procura del capoluogo bruzio ha aperto un fascicolo per l’accertamento di eventuali responsabilità nel gravissimo incidente disponendo, secondo quanto si apprende, l’esame autoptico delle vittime e l’acquisizione degli esami tossicologici di rito cui è stato sottoposto il conducente della Peugeot.