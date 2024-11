L'inchiesta fece emergere un sistema di gestione degli appalti per la raccolta dei rifiuti il cui fulcro era l'imprenditore Rosario Azzarà dell'Ased. Indagato anche l'ex consigliere regionale Pasquale Tripodi e diversi sindaci dell'area greco-calabra

C’è anche il consigliere regionale Francesco Cannizzaro fra le 23 persone destinatarie dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’operazione “Ecosistema”.

‘Ndrangheta, indagato il consigliere regionale Francesco Cannizzaro

I pubblici ministeri Luca Miceli e Antonio De Bernardo, infatti, in pochissimo tempo, hanno chiuso l’inchiesta che ha portato ad una nuova bufera politico-giudiziaria nell’area greco-calabra della provincia reggina.

Oltre a Cannizzaro, infatti, è indagato a piede libero anche l’ex consigliere regionale Pasquale Tripodi. Entrambi devono rispondere dell’accusa di corruzione elettorale aggravata dall’aver agevolato la ‘ndrangheta, nello specifico la cosca Paviglianiti, egemone nel territorio di San Lorenzo e Bagaladi.

Con l’inchiesta Ecosistema, i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria scoprirono un sofisticato sistema di gestione degli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani il cui fulcro era rappresentato dall’imprenditore Rosario Azzarà, titolare dell’azienda Ased, in grado di accaparrarsi appalti da Reggio Calabria sino a Vibo Valentia e ritenuto molto vicino alla cosca Iamonte. Decisive, in tal senso, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Aiello.

L’ammissione di Azzarà: «Meno male che ci sono gli Iamonte!»

L’indagine portò anche all’arresto del sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, del vicesindaco di Brancaleone, Giuseppe Abenavoli, degli assessori Domenico Giuseppe Marino e Alfredo Zappia. Furono indagati a piede libero, invece, i sindaci di Motta San Giovanni, Paolo Laganà, e di Palizzi, Arturo Walter Scerbo.

Tutti ora avranno 20 giorni di tempo per depositare memorie o chiedere di essere interrogati.

Ecco l'elenco completo delle persone indagate:

Salvatore Aiello

Rosario Azzarà

Carmelo Barbaro

Giuseppe Benavoli

Francesco Cannizzaro

Carmelo Ciccone

Vincenzo Rosario Crupi

Elio Familiari

Gabriele Vincenzo Familiari

Angelino Ferraro

Giuseppe Iaria

Paolo Laganà

Giuseppe Linarello

Francesco Maisano

Domenico Giuseppe Marino

Angelo Paviglianiti

Natale Paviglianiti

Settimo Paviglianiti

Arturo Walter Scerbo

Salvatore Trapani

Pasquale Maria Tripodi

Alfredo Zappia

Giuseppe Saverio Zoccoli