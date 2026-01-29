I danni del ciclone Harry scalfiscono anche un pezzo del patrimonio culturale calabrese. Dopo la prima ricognizione avviata dal Ministero della Cultura si segnalano danni alla villa romana di Casignana, dove l'acqua ha raggiunto le pavimentazioni a mosaico, e alla Porta di Terra e Orologio nel Comune di Isola Capo Rizzuto. A comunicarlo è il sottosegretario alla Cultura con delega alla Sicurezza Lucia Borgonzoni: «A seguito dei grandi eventi meteorologici che nei giorni scorsi hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia, le Soprintendenze dei territori coinvolti hanno controllato tutto il patrimonio culturale calabrese e sardo e quanto di competenza statale in Sicilia, avviando interventi di recupero e messa in sicurezza».

«Da una prima stima dei danni - i sopralluoghi sono infatti tuttora in corso - le criticità maggiori sono state riscontrate in Sardegna, in particolare lungo la costa sud-orientale – continua Borgonzoni –. Nelle tre Regioni al momento non risultano danni al patrimonio archivistico. Il personale degli uffici MiC sul territorio continuerà a tenere alta l'attenzione, lavorando in collaborazione con le forze dell'ordine preposte per evitare sciacallaggio e furti e con il massimo impegno per la tutela e la salvaguardia delle testimonianze della nostra storia. Alle comunità coinvolte - aggiunge infine il Sottosegretario - tutta la mia vicinanza».

È la Sardegna la regione più colpita: nella provincia di Cagliari, colpita l'area archeologica di Nora nel Comune di Pula, con cedimenti, accumuli di elementi lapidei, crolli parziali di strutture e cadute di pini. Sempre qui, si registrano danni nella Chiesa di Sant'Efisio e nelle aree di necropoli costiere così come nella Necropoli di Bithia e sulla spiaggia di Su Giudeu del Comune di Domus de Maria e nel sito di San Valentino del Comune di Sadali. A Cagliari, lungo la spiaggia del Poetto, si segnalano rinvenimenti lignei provenienti da una nave giacente nelle acque antistanti. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio ha avviato i primi interventi di messa in sicurezza e recupero in somma urgenza. Le provincie di Sassari e Nuoro riportano una situazione meno grave, ma non mancano segnalazioni relative alle opere d'arte del Museo all'aperto del Comune di Ulassai e delle Chiese dei Santi Egidio e Anania e di San Leonardo di Locoe del Comune di Orgosolo.