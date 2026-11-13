La Polizia di Stato, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, finalizzati anche al contrasto del gioco e delle scommesse illegali e dei fenomeni illeciti a essi connessi, ha scoperto un’attività di prestito irregolare di denaro, erogati ai clienti all’interno di un centro di raccolta scommesse sito a Cirò Marina.

L’attività, condotta dal personale della Polizia Amministrativa, con il supporto di personale della Digos, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto del gioco illegale e delle gravi conseguenze economiche e sociali che possono derivare dalla ludopatia, tra cui il ricorso a forme di finanziamento irregolare e, nei casi più gravi, all’usura.

In particolare, gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di portare alla luce un vero e proprio sistema consolidato di credito parallelo: il titolare dell’esercizio avrebbe concesso prestiti di denaro ai clienti abituali, anticipando loro le somme necessarie per continuare a effettuare scommesse e alimentando, di fatto, il meccanismo di dipendenza dal gioco.

Tale attività veniva svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni e in evidente violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza al momento del rilascio della licenza, che vietano espressamente la concessione di prestiti agli scommettitori.

Nel corso delle verifiche, l’attenta attività di controllo degli operatori ha permesso di rinvenire documentazione contabile riconducibile a una sistematica erogazione di somme di denaro, fatta a favore di una cerchia di clienti che si rivolgevano al titolare per ottenere liquidità da destinare a ulteriori scommesse. Sono stati, inoltre, acquisiti elementi testimoniali e riscontri documentali ritenuti utili a ricostruire le modalità di funzionamento del sistema di prestiti non autorizzati all’interno del centro.

Alla luce degli elementi raccolti, il titolare del centro scommesse è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza nell’interesse pubblico. La documentazione contabile rinvenuta è stata sottoposta a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.

In relazione alle violazioni accertate, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività per la durata di 10 giorni.

L’operazione conferma l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti di un fenomeno particolarmente insidioso, che vede spesso intrecciarsi il gioco d’azzardo patologico, l’indebitamento e il ricorso a canali di finanziamento illegali.

La concessione di denaro, a chi manifesta una dipendenza dal gioco, infatti, rischia di aggravare ulteriormente situazioni di fragilità economica e personale, esponendo gli scommettitori a condizioni di vulnerabilità e a possibili fenomeni di sfruttamento.

La Questura di Crotone proseguirà nei controlli presso gli esercizi di raccolta scommesse, con l’obiettivo di garantire il rispetto della normativa di settore, prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e tutelare i cittadini maggiormente esposti ai rischi connessi al gioco d’azzardo.

La ludopatia rappresenta, infatti, una problematica di rilevante impatto sociale, le cui conseguenze possono estendersi ben oltre la sfera individuale, compromettendo gli equilibri familiari, la stabilità economica e lavorativa e le relazioni sociali, fino a favorire situazioni di grave indebitamento e di esposizione al rischio di usura.