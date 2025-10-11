I comportamenti violenti messi in atto anche in presenza della figlia minore della coppia. Le indagini portate avanti dalla polizia
La polizia ha dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un uomo indagato per maltrattamenti ai danni della compagna convivente.
Il provvedimento, emesso dal gip di Palmi, è il risultato di una indagine condotta dai poliziotti dei Commissariati di Cittanova e di Polistena a seguito dopo la sporta dalla vittima che ha permesso di ricostruire un quadro di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia.