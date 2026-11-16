La sezione d'appello di Roma ribalta la pronuncia del 2022. Per i giudici, le azioni di recupero dei crediti della struttura sanitaria erano fondate su una precedente decisione favorevole, mentre non è stato dimostrato che comportamenti diversi dei funzionari avrebbero evitato i pagamenti

La Corte dei Conti di Appello di Roma ha annullato la condanna erariale al risarcimento dei danni a carico dei componenti la famiglia Rosanna Frontera e dei dirigenti dell'Asp per la vicenda Clinica Villa S. Anna di Catanzaro. In primo grado la Corte dei Conti di Catanzaro aveva ritenuto indebito il pagamento a seguito di procedure esecutive non tempestivamente opposte, di alcune somme vantate dalla Clinica per alcune prestazioni sanitarie effettuate e che il Tribunale civile, prima che la Corte di appello riformasse la sentenza, aveva ritenuto dovute.

La Corte dei Conti della Calabria, nel 2022 aveva condannato la Società Villa S. Anna e la dottoressa Frontera, al risarcimento di 17.648.248,04 euro, nonché a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria e nella misura del 50% di quanto richiesto dal Pm Michele Chiodo a 2.089.939,77 euro; Giuliana Natalina Colomba Gioffrè, a 557.297,43 euro, Mario Catalano a 341.022,86 euro, Giuseppe Perri a 727.155,35 euro, oltre interessi e spese.

Contro la pronuncia tutti i condannati avevano proposto appello. Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati Giacomo Carbone, Francesco Granato, Valerio Zimatore, Domenico Zaffina, Pasquale Cristiano, Francesco Volpe e Francesca Diaco.

La Corte dei Conti di Roma, con sentenza del 16 novembre 2026, ha escluso la responsabilità per dolo di Villa S. Anna e di Rosanna Frontera che dei singoli dirigenti dell'Asp condannati. In particolare ed in relazione alla posizione dei dirigenti Asp, i Giudici hanno rilevato l'assenza di elementi che dimostrassero che condotte alternative dei singoli responsabili avrebbero potuto evitare le procedure esecutive e i conseguenti pagamenti. I giudici d'appello hanno anche preso in considerazione le varie funzioni dei dirigenti ed i periodi in cui hanno ricoperto l'incarico all'Asp.

Prosciolti anche Villa Sant'Anna e Rosanna Frontera perché la Corte ha evidenziato che le iniziative di recupero delle somme erano state intraprese sulla base di una precedente pronuncia giudiziaria favorevole alla clinica che giustificava le azioni poste in essere.