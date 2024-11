Il prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, a seguito delle dimissioni presentate da più della metà dei consiglieri comunali di Albi, in provincia di Catanzaro, nelle more del decreto del presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale, ha sospeso il consiglio ed ha nominato Lucia Fratto, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.