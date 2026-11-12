Un ente locale sciolto per mafia al mese, in media, da 35 anni. Tra il 2 agosto 1991 (anno in cui è entrata in vigore la normativa di riferimento) e il 30 settembre 2026, gli scioglimenti per infiltrazioni mafiose sono stati 412, racconta "Uno al mese", il quarto report di Avviso Pubblico, la rete di amministratori pubblici impegnati per la legalità.

Gli enti sciolti sono stati 298 (292 comuni e 6 aziende sanitarie provinciali). I numeri non combaciano per via degli scioglimenti plurimi: 85 enti infatti sono stati sciolti tra le due e le tre volte, e in un caso si arriva a 5.

Il 90% dei decreti (370) riguarda Calabria (143), Campania (130) e Sicilia (97), cifra che, dice il rapporto, sale al 96% considerando anche la Puglia (26). In tutto le regioni coinvolte sono 11, e 34 le province: tra Reggio Calabria, Napoli, Caserta e Palermo si registra il 55% dei decreti.

Colpiti soprattutto i piccoli centri: il 72% dei Comuni sciolti aveva meno di 20mila abitanti, il 51% meno di 10mila e il 34% meno di 5mila, secondo un'analisi fornita da Istat.

Significativa anche la correlazione con gli atti intimidatori (in tutto 6.025 in 16 anni, uno al giorno): tra il 2010 e fine 2025, si sono registrate minacce e violenze nel 77% dei comuni sciolti (224 su 292).

Negli ultimi 5 anni, le amministrazioni commissariate sono state 46. In circa due casi su tre il sindaco era sostenuto da liste civiche, nel 20% dei casi la giunta era di centrodestra e nel 17% di centrosinistra.

L'infiltrazione, sostiene ancora il dossier di Avviso Pubblico, colpisce tutti i settori dell'amministrazione pubblica, ma in particolare gli appalti (urbanistica-edilizia e rifiuti su tutti) e la gestione dei beni confiscati.

A incidere sono le omissioni nei controlli antimafia, con il caso più emblematico a Portigliola (Reggio Calabria), comune sciolto nel 2022, dove nessun funzionario dell'ufficio tecnico aveva accesso alla banca dati per le verifiche.

A Tremestieri Etneo (Catania), sciolto nel 2025, ai familiari del mafioso a cui era stato confiscato un edificio è stata tollerata l'occupazione abusiva dell'immobile in "sostanziale complicità".

Capitano però anche storie di rinascita, dopo i mesi del commissariamento. A Casal di Principe (Caserta) l'omicidio di Don Peppe Diana ha scatenato una presa di coscienza nei cittadini, che si sono pian piano riappropriati della città.

29 anni dopo e nonostante 3 commissariamenti, sono circa 70 i beni sottratti alla camorra e ora a disposizione di tutti.

A Monte Sant'Angelo, sul Gargano, a due anni dal commissariamento, nel 2017 viene eletto un nuovo sindaco (poi confermato nel 2022) che si schiera contro quella che chiama finalmente "mafia".

Da lì è iniziato un percorso che, nonostante successivi attentati agli amministratori, ha reso il comune (e i suoi due siti Unesco) un epicentro di iniziative contro le cosche, segnalato sulle rotte del turismo anche internazionale.