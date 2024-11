I beni sono riconducibili al patrimonio di Giuseppe Panuccio e degli eredi di Gaetano Merlino, ritenuti contigui alla cosca Maio, operante a Taurianova

La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha ottenuto dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale un provvedimento di confisca preventiva di beni mobili ed immobili per un valore di circa 1.500.000 € riconducibili al patrimonio di Giuseppe Panuccio, di anni 85 da Taurianova, e degli eredi di Gaetano Merlino.

I soggetti sono ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata "cosca Maio", operante in particolare nella frazione San Martino del comune di Taurianova. L'attività costituisce la prosecuzione dell'operazione convenzionalmente denominata "Tutto in famiglia", nell'ambito della quale Panuccio e Merlino erano stati indagati e successivamente condannati, in Appello, entrambi alla pena di 12 anni di reclusione in ordine al reato di associazione di tipo mafioso.

L'operazione "Tutto in famiglia", infatti, ha consentito di delineare gli aspetti strutturali e quelli operativi della cosca, dimostrando che in quel territorio esiste una Locale di 'ndrangheta, costituita in Società, attesa la documentata esistenza di una "Società Maggiore" e di una "Società Minore", qualificando il ruolo del Michele Maio appunto in "Capo Società".

Le ‘attività’ della cosca - Il quadro emerso dalla complessa attività investigativa ha evidenziato come la cosca Maio sia un'organizzazione criminale che, avvalendosi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento, si dedichi principalmente all'attività di usura e alla commissione di reati (estorsioni, danneggiamenti, atti intimidatori in genere) per conseguire illeciti profitti.



Numerose sono le conversazioni intercettate in cui si parla di "percentuali" sulle attività economiche svolte dai privati ed esplicitamente di riscossione di somme non dovute, con l'utilizzo di termini quali "busta".

Le emergenze investigative hanno permesso di disvelare un vero e proprio sistema estorsivo legato ad un forte clima di intimidazione gravante sui cittadini dimoranti o che si trovino, per qualunque motivo, ad operare nel territorio di San Martino di Taurianova, consentendo di documentare lo svolgimento da parte della cosca dell'attività estorsiva nei confronti di imprese aggiudicatarie di lavori pubblici, per un importo pari al 2 - 3 % del valore complessivo dell'appalto, produttori di arance e proprietari di terreni agricoli.

I beni sequestrati - L'odierno provvedimento, scaturito dalle risultanze investigative patrimoniali del Reparto Operativo dei Carabinieri reggini, che hanno consentito di accertare illecite accumulazioni patrimoniali, riguarda beni consistenti in:

– 1 impresa operante nella coltivazione di agrumi;

– 11 tra unità immobiliari e terreni ubicati in Taurianova, Varapodio, Rizziconi e Oppido Mamertina;

– svariati rapporti bancari, titoli obbligazionari, polizze assicurative riconducibili ai destinatari del provvedimento.