Fastweb e Vodafone conferma il disservizio in alcune aree della provincia di Cosenza. All’origine ci sarebbero diverse interruzioni fisiche su un’infrastruttura di un altro operatore. Tecnici già al lavoro, ma non ci sono ancora tempi certi per il ripristino

I problemi di connessione registrati nelle ultime ore in alcune aree della provincia di Cosenza hanno una causa precisa: un multiplo taglio di fibra su un’infrastruttura appartenente a un altro operatore.

A riportare la notizia è HdBlog che avrebbe contattato direttamente gli operatori. Secondo quanto si legge Fastweb + Vodafone, hanno confermato il disservizio e informato che l’interruzione ha compromesso i servizi di connettività in una parte del territorio cosentino.

Non si tratta quindi di un problema generalizzato della rete nazionale, ma di un guasto localizzato legato a più interruzioni fisiche della fibra.

Tecnici al lavoro

L’operatore proprietario dell’infrastruttura danneggiata è già al lavoro per ripristinare il servizio. Il disservizio interessa la rete mobile, mentre la connessione Wi-Fi domestica continua a funzionare regolarmente attraverso il router, laddove la linea fissa non sia coinvolta dal guasto.

Al momento non sono stati indicati tempi certi per la risoluzione del guasto.

Fastweb + Vodafone fa sapere che saranno diffusi nuovi aggiornamenti non appena sarà possibile definire una tempistica più precisa per il ritorno alla piena operatività.

Il disservizio spiega anche perché, in alcune zone, gli utenti possano riscontrare problemi differenti tra rete mobile e connessione fissa: tutto dipende dal tratto di infrastruttura interessato e dal percorso utilizzato dai singoli servizi.