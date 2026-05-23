Prosegue senza sosta l'azione di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Crotone, d'intesa con la locale Prefettura. Negli ultimi giorni, i militari della compagnia di Cirò Marina hanno eseguito servizi straordinari di controllo ad alto impatto, finalizzati a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a prevenire la commissione di reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla vigilanza sui soggetti sottoposti a misure restrittive.

L'operazione ha visto l'impiego sinergico di numerose pattuglie e il prezioso supporto operativo specialistico fornito dalle squadre d'intervento operativo (S.I.O.) del 14° battaglione carabinieri "Calabria" di Vibo Valentia. Questa task force ha permesso di saturare le principali arterie stradali e le aree sensibili del territorio, attuando posti di controllo mirati e verifiche dinamiche che hanno garantito una presenza visibile e rassicurante dello Stato.

Nel corso delle attività, i carabinieri di Melissa, coadiuvati dai colleghi di San Nicola dell'Alto, hanno tratto in arresto un uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento di ripristino dell'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, a seguito della revoca del decreto di sospensione della pena.

Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Crotone, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Il dispositivo di controllo stradale ha prodotto risultati operativi di rilievo, a testimonianza dell'importanza strategica della vigilanza sulle vie di comunicazione per intercettare condotte illecite o pericolose.

In totale, nell'ambito dei servizi che hanno visto l'impiego di ben 19 pattuglie, sono stati identificati 152 soggetti e sottoposti a verifica 114 veicoli. Nel corso delle attività sono state eseguite perquisizioni sul posto ed effettuati accertamenti su diversi gruppi di persone. Il bilancio delle infrazioni al codice della strada ha visto l'elevazione di 17 contravvenzioni per un valore complessivo di 4.602,00 euro, con il contestuale ritiro di 4 patenti di guida, 4 carte di circolazione e l'esecuzione di 4 sequestri amministrativi di altrettanti autoveicoli.

L'intensificazione di questi servizi straordinari testimonia la costante attenzione dell'arma dei carabinieri e delle istituzioni locali verso la tutela della legalità e la salvaguardia della cittadinanza. Le attività di controllo e di contrasto ai fenomeni delittuosi sul territorio della compagnia di Cirò Marina e dell'intera provincia crotonese proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni, al fine di mantenere elevati gli standard di sicurezza pubblica e garantire una costante azione di prevenzione.