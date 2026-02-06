Le persone trovate in possesso delle armi da taglio sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Le verifiche hanno interessato anche giovani e minorenni

Nell’ambito di controlli su strada, i Carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno proceduto, nelle ultime settimane, al sequestro di 16 coltelli di varie dimensioni, rinvenuti durante controlli veicolari effettuati in diverse aree della provincia. In alcuni casi, i controlli hanno interessato anche giovani e minorenni, a conferma dell’attenzione riservata alla prevenzione di condotte potenzialmente pericolose. I soggetti trovati in possesso delle armi da taglio sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, poiché il porto ingiustificato, fuori dall’abitazione, di strumenti da punta o da taglio “atti ad offendere” è vietato e sanzionato dalla normativa vigente.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai reati predatori e alle forme di illegalità diffusa, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la sicurezza pubblica e tutelare l’incolumità dei cittadini, anche mediante un presidio costante delle principali arterie viarie e dei punti di aggregazione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone evidenzia, inoltre, l’importanza del coordinamento investigativo e di indirizzo svolto dalla Procura della Repubblica di Crotone, che ha assicurato una costante sinergia operativa nelle attività di prevenzione e repressione.