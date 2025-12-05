Le indagini sono partite dalla denuncia dopo un colpo in una villetta della città del Reggino e hanno portato all’uomo e alla donna già noti alle forze dell’ordine

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e una donna, entrambi domiciliati nel campo nomadi di Napoli–Scampia, accusati di furto aggravato in abitazione. L’ordinanza di misura cautelare, firmata dal GIP del Tribunale di Palmi, è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Taurianova con il supporto della Squadra Mobile di Reggio Calabria e Napoli e del Commissariato di Scampia.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata nell’agosto 2024 da un cittadino di Taurianova, che aveva segnalato il furto di vari monili d’oro dall’abitazione dei genitori. Analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori hanno ricostruito le fasi del colpo: i due hanno prima scardinato un cancelletto in ferro e poi forzato una porta finestra della villetta, fuggendo con la refurtiva a bordo di un’auto.

Quel veicolo, come emerso da ulteriori accertamenti, era stato utilizzato anche pochi giorni prima per un altro furto in abitazione, stavolta nel territorio di Vibo Valentia. Un ulteriore elemento è arrivato dai social: alcuni video pubblicati su TikTok mostravano la stessa coppia mentre si muoveva senza ostacoli nelle scale di un condominio, con gli utenti che li indicavano come presunti “ladri di appartamento”.

La comparazione dei volti estratti dalle telecamere con le immagini presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine ha permesso di identificarli con certezza. Entrambi avevano precedenti specifici per furto.

L’uomo è stato raggiunto dall’ordinanza direttamente nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, dove era già detenuto. La donna, invece, dopo le formalità di rito, è stata condotta in carcere.