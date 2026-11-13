È accaduto nella frazione di Schiavonea, vittima un cittadino straniero. Gli autori della violenza avevano il volto coperto. In corso le indagini per chiarire l’accaduto

Momenti di paura ieri sera a Schiavonea, nel comune di Corigliano Rossano, dove un cittadino straniero è stato aggredito con violenza in una traversa di via Salerno, una delle zone più frequentate della frazione.

È accaduto intorno alle 20. Secondo alcune testimonianze, in tre con il volto coperto sono comparsi all'improvviso e si sono scagliati contro l'uomo. Pare fossero armati di mazze. L'assalto è stato breve. A interromperlo sono state le urla di alcuni passanti, che hanno attirato l'attenzione e spinto gli aggressori ad allontanarsi. Un intervento tempestivo che, per fortuna del malcapitato, ha evitato conseguenze peggiori.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure alla vittima. Sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, con tre pattuglie.

Ora spetta agli investigatori ricostruire quanto accaduto e risalire agli autori di quella che appare come una vera e propria spedizione punitiva. Al momento non sono noti né il movente né l'identità degli aggressori. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena e potrebbero esaminare le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Il fatto ha lasciato scossi residenti e commercianti. Schiavonea è un punto di ritrovo per molti cittadini, soprattutto la sera, e un'aggressione di questo tipo, con persone incappucciate e armate, ha suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nell'area.