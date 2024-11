Forte tensione questa sera nei pressi della chiesa Maria Ad Nives a Schiavonea, dove è scoppiata una rissa che ha coinvolto un gruppo di uomini. Le persone coinvolte sono in prevalenza di origine marocchina, ci sono anche alcuni italiani. All’arrivo delle pattuglie della Guardia di finanza e dei carabinieri, uno dei protagonisti è stato trovato riverso a terra con segni di ferite riportate durante la colluttazione. Immediato l’intervento del 118, che ha soccorso il ferito.

Le ragioni alla base della rissa non sono ancora state chiarite. Stando a quanto ipotizzato dagli investigatori, potrebbe trattarsi di una disputa legata a questioni di droga, ma le verifiche sono ancora in corso. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, già allarmati da episodi simili accaduti in passato. Alcuni testimoni avrebbero fornito dichiarazioni utili per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della sicurezza nell’area, stanno lavorando per identificare tutti i partecipanti e accertare eventuali responsabilità penali. Intanto, non si conoscono ancora le condizioni precise del ferito trasportato d’urgenza in ospedale.