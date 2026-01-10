Un'auto è stata distrutta da un incendio, di natura presumibilmente dolosa, intorno alle 2 della notte scorsa, a Corigliano Rossano, nell'area urbana di Rossano. L'auto, una Opel Zafira, di proprietà di un uomo di nazionalità pakistana, era parcheggiata in una traversa di una via principale della città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre la Polizia di Stato ha avviato le indagini per accertare la natura dell'incendio.