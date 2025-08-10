Due i gruppi coinvolti nella discussione. I ragazzi sono rapidamente passati dalle parole alle armi. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini su quanto accaduto

È finita nel sangue una discussione scoppiata stanotte davanti al McDonald’s. Due gruppi di giovani, uno di Corigliano e l’altro di Rossano, si erano fermati per mangiare quando, secondo le prime ricostruzioni, la situazione è degenerata a causa di un litigio per la fila.

Le persone coinvolte, in evidente stato di ebbrezza, sarebbero passate rapidamente dalle parole ai coltelli. Nel corso della colluttazione, un ragazzo di Corigliano è rimasto ferito da un fendente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità. Al momento tutti i protagonisti della vicenda risultano a piede libero.