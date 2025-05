Un’automobile rubata è stata ritrovata a Corigliano Rossano, parcheggiata lungo una strada cittadina. Al suo interno una tanica piena di gasolio, un passamontagna e alcuni attrezzi: elementi che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli inquirenti. Il mezzo è stato individuato nel corso di un controllo di routine, dopo che una denuncia di furto aveva attivato la ricerca del veicolo. Le verifiche hanno confermato che il proprietario ne aveva segnalato la scomparsa. Informata la Procura di Castrovillari.

Al momento del ritrovamento, l’auto risultava vuota, ad eccezione del bagagliaio dove era collocata la tanica. Nessun altro oggetto apparente, né segni evidenti di forzatura. Ma la presenza di quel carburante, unita al passamontagna, lascia spazio a pochi dubbi. Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di un tentativo di preparare un’azione a scopo intimidatorio. Una prassi già vista in passato in città, dove spesso attività economiche, cantieri o abitazioni private sono state bersaglio di atti notturni.

Gli elementi raccolti finora orientano le indagini verso uno scenario legato a tensioni nel tessuto economico o sociale locale. In città non sono rari episodi riconducibili a contese personali o pressioni nei confronti di imprenditori. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire chi abbia lasciato il mezzo in quella zona e se vi siano connessioni con altri episodi simili. Non si esclude al momento alcuna pista, ma le modalità e il contesto rafforzano l’ipotesi di un utilizzo per scopi intimidatori. L’area del ritrovamento è ora sotto osservazione. Gli investigatori confidano che l’analisi delle telecamere e i rilievi possano fornire riscontri utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.