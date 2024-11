È accaduto nel centro storico di Rossano. Una pattuglia dei carabinieri dopo aver udito la scarica di proiettili si è portata sul posto mettendo in fuga i responsabili

Colpi di pistola destinati all’abitazione di un pregiudicato nel centro storico di Rossano. È accaduto nella notte, intorno alle 2, nei pressi di Via San Nilo. Proprio a quell’ora circolava in servizio di perlustrazione una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Rossano i cui militari, secondo quanto trapela, hanno udito gli spari portandosi sul posto e mettendo i responsabili in fuga, pare a bordo di una moto. È stata rinvenuta una scarica di proiettili di diverso calibro, probabilmente una pistola, sparsi tra la porta d’ingresso e il primo piano.

L’episodio accade a poche ore dal numero imprecisato di pestaggi che si è consumato in queste ultime 48 ore. I Carabinieri ne contano 2 ma, secondo quanto emerge, sarebbero stati almeno 5 tra cui, il più recente in montagna, ma poco o nulla si sa circa gli sviluppi della dinamica e i protagonisti. La tendenza dei destinatari è quella di negare, di dichiarare cadute o incidenti, sottraendosi alla verità. Questo tentativo di depistare non aiuta le forze dell’ordine nelle indagini, anche se ormai il quadro appare abbastanza chiaro.