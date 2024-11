Il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianni Papasso, con un'ordinanza emessa nella tarda serata di ieri, ha disposto la chiusura fino al 3 dicembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale.



«Tutelare la salute dei bambini e dei ragazzi, assicurare la massima tranquillità alle famiglie e, allo stesso tempo, contenere il diffondersi del virus» sono le finalità che il sindaco Papasso si propone di raggiungere con l'ordinanza in cui, tra l'altro, si prende atto che delle 117 ordinanze di quarantena emesse fino a oggi, in seguito ai provvedimenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, 43 riguardano proprio alunni e insegnanti e si tiene conto che l'Istituto Comprensivo Statale "Umberto Zanotti Bianco", l'Istituto Comprensivo Statale "B. Lanza - L. Milani", l'Istituto Comprensivo Statale "G. Troccoli", per contrastare la diffusione del contagio, hanno chiesto al sindaco, attraverso i loro Consigli di Istituto, la chiusura delle scuole «per il periodo ritenuto necessario».