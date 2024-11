Due nuovi casi positivi sono emersi dal mirato screening che il dipartimento Prevenzione dell'Asp di Catanzaro ha eseguito su 18 istruttori e i, loro contatti stretti, che avevano frequentato nelle settimane scorse la palestra Venice Gym Club di Catanzaro, dove si sono registrati i primi contagi da Covid 19. Nella giornata di ieri tre persone erano infatti risultate positive ai tamponi: il proprietario della struttura e la moglie, che si trovano attualmente in isolamento domiciliare, e un istruttore ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese.

Ebbene, gli esiti degli screening hanno confermato la limitata estensione del contagio. Dal cluster della palestra è risultata positiva una sola persona, frequentatore del centro di località Fortuna; la seconda positività è emersa invece dal cluster dei contatti familiari dei primi contagiati non legati ai frequentatori della palestra. Nessuno tra gli istruttori che aveva allenato nella palestra catanzarese è quindi risultato positivo, facendo rientrare l'allarme scattato nella giornata di ieri.

Grande appresione aveva generato, infatti la notizia nei frequentatori del centro situato in località Fortuna, dove ben 18 istruttori avevano allenato, provenienti da altre palestre, anche della provincia di Catanzaro. Da qui la decisione dell'Asp di procedere ad un ristretto screening per individuare e isolare tempestivamente l'infezione. Durante l'intera giornata febbrili telefonate si sono susseguite tra il Comune e l'Asp per tentare di comprendere la reale portata del contagio ed eventualmente ordinare la chiusura delle palestre in città, finora tuttavia non disposta.

Nei prossimi giorni, le attività di controllo da parte dell'Asp saranno effettuate sui contatti dei due nuovi casi.