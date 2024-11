Ne dà notizia il sindaco Paolo Mascaro in un post sui social. Al momento non sembra possa essere collegato ai focolai noti

Ancora un caso di positività al Coronavirus in città. Sono in tutto 17 i casi registrati a Lamezia Terme da agosto. A darne notizia è il sindaco Paolo Mascaro che precisa che la causa di trasmissione è in fase di accertamento. Non si tratta, quindi, di un nuovo contagio inerenti ai tre focolai già attivi in città.

Le condizioni di salute sono buone ed è stato sottoposto in isolamento domiciliare come da prassi. Al momento su 17 casi solo uno è ricoverato. Continuano intanto i tamponi predisposti dal dipartimento di prevenzione per cercare di isolare quanti più potenziali contagi legati ai tre focolai. Ricordiamo che a Lamezia sono stati registrati due positivi legati ad un rientro dalla Sardegna, cinque appartenenti ad un unico nucleo familiare di origine straniera, otto inerenti il cosiddetto “caso Toscana” e due “spuri”.

