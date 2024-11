Si tratta di un dipendente dell'Istituto clinico De Blasi, residente a Gallico. Attesa per la conferma ufficiale come previsto dal protocollo

Positivo ai test per il coronavirus un dipendente del laboratorio analisi De Blasi. Arriva la conferma alle indiscrezioni che circolano già da questa mattina. A confermarlo è lo stesso dottor Edoardo Lamberti Castronuovo , attraverso un video mandato in onda dall’emittente televisiva RTV.

L’uomo, residente a Gallico, è un dipendente dell’Istituto Clinico De Blasi che già da 10 giorni non frequenta il laboratorio. Il dottor Lamberti ha comunque inteso tranquillizzare i cittadini in merito alle disposizioni prese dall’istituto cha fin da subito ha seguito le linee guida. I locali sono sempre disinfettati e sanificati, tutto il personale è formato e usa mascherine e guanti. I colleghi, entrati in contatto con il dipendente contagiato, sono già in quarantena e i locali saranno sanificati.

Adesso si attende, come previsto dal protocollo, l’esito ufficiale tramite i campioni per i test di conferma.