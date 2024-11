Giornata funesta per l’emergenza coronavirus in Calabria. Dopo i decessi a Cosenza e la morte dell’assessore comunale di Rosarno, nel Reggino, il Covid-19 miete un’altra vittima. È spirata all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, una anziana di San Cono, frazione di Cessaniti.

La signora, 85 anni, era stata ricoverata circa una settimana addietro a seguito dell’insorgenza del virus che aveva complicato le sue precarie condizioni di salute. L’anziana, Maria Elda D’Agnolo, molto amata in paese, soffriva di altre importanti patologie. Nulla da fare per i medici del nosocomio vibonese. Nonostante le cure in terapia in tensive, l’85enne è morta.

La notizia è stata confermata anche dal sindaco Francesco Mazzeo che ha inviato alla famiglia le più affettuose condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.