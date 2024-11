Aldo Alessio dispone il divieto di entrata e di uscita se non per motivi sanitari, lavorativi o urgenti e la chiusura di molte attività commerciali dalle 14 alle 7 del mattino

Anche Gioia Tauro corre ai ripari per cercare di arginare il propagarsi del coronavirus. Il caso di Rosarno di ieri, dove è stato riscontrato il primo caso di positività al Covid-19 sul territorio, ha fatto accelerare le misure da parte dei primi cittadini della Piana e Aldo Alessio, sindaco della città del porto, ha emesso un’ordinanza che va proprio in questa direzione.

Alessio, infatti, ha disposto il divieto degli spostamenti in entrata e uscita dal comune se non per motivi sanitari, lavorativi o urgenti. Prevista inoltre la chiusura di tutte le attività commerciali, industriali, edili, compresi tabaccai, edicole, forni e panetterie dalle ore 14 alle 7 del mattino. Potranno lavorare dalle ore 7 alle 14.

La chiusura e sospensione nei giorni festivi di tutte le attività senza nessuna eccezione, fatta salva l'attività della farmacia di turno e dei servizi di ristorazione svolti a domicilio.