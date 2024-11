Rientrato l’allarme nell’ospedale di Catanzaro. Nelle scorse ore i test sono stati ripetuti per entrambe le donne e hanno fornito esito negativo

È definitivamente rientrato l'allarme contagio scattato durante il fine settimana all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, quando si erano registrati due casi di positività al Covid-19 tra le corsie ospedaliere.



Un'infermiera dell'Unità di Terapia intensiva coronarica e una paziente ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia erano infatti risultate positive al virus. Nelle scorse ore i test sono stati ripetuti per entrambe le donne e hanno fornito esito negativo.



Lo stesso risultato anche per i tamponi cui erano stati sottoposti degenti e sanitari entranti in contatto con le due donne: tutti negativi.