Un primo caso positivo di Coronavirus si è registrato a Siderno, nella Locride. Ad annunciarlo con un post su Facebook è stato il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. «Siamo in attesa della seconda prova di verifica» ha scritto il primo cittadino.



Al momento non è chiaro come il cittadino sidernese abbia contratto l’infezione, se abbia effettuato visite nelle regioni del nord Italia colpite dall’epidemia. Intanto si sta tentando di capire con chi è entrato in contatto nelle ultime ore per verificare eventuali casi di persone da sottoporre a quarantena.