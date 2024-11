Il coronavirus si è portato via la persona più anziana di Saracena. Aveva 103 anni, B.D.L., ed è la seconda vittima registrata in paese per le complicanze da Covid-19 dall'inizio della pandemia.

La notizia di questo secondo decesso è stata diffusa dal sindaco, Renzo Russo, che ha cosi espresso a nome personale, dell'amministrazione comunale e della comunità tutta «il profondo cordoglio» per la dipartita della signora unitamente a «sentimenti di vicinanza alla famiglia».

Attualmente sono 10 le persone positive al Covid nella cittadina dell'entroterra del Pollino rilevate tra test antigenici e tamponi molecolari. «Questo nuovo decesso - ha aggiunto il primo cittadino - impatta ancora in maniera pesante sulla nostra comunità».