Settimana da tour de force per le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi alle prese con il caricamento sulla piattaforma Agenas delle schede di progetto per accedere ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e gettare i semi per la ricostruzione della rete territoriale di assistenza. Dallo scorso dicembre alla Regione è corsa contro il tempo per recuperare i mesi di ritardo e non perdere il treno milionario che consentirebbe di costruire 57 case della comunità, 15 ospedali di comunità e 19 centrali operative territoriali.

Scadenza differita

La scadenza per la presentazione dei progetti inizialmente fissata per il 28 gennaio è stata, infatti, differita dal ministero della Salute di una settimana su richiesta delle Regioni per consentire il caricamento delle schede sulla piattaforma Agenas. E anche alla Regione Calabria si è lavorato a tappe forzate per validare le progettazioni realizzate dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Non un capriccio né un eccesso di zelo; le 91 strutture sanitarie oltre che aprire le porte ai fondi del Pnrr saranno parte integrante del piano operativo regionale per poi confluire nei contratti istituzionali di sviluppo, con scadenza il 31 maggio.

Pioggia di milioni

Tutto dovrà essere in ordine entro lunedì 7 marzo, data ultima per la presentazione dei progetti. Così già mercoledì il presidente e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, ha firmato il dca (15/2022) che ratifica la programmazione della misura 6 per la costituzione delle 91 strutture sanitarie con una dotazione finanziaria di 128 milioni, 128.787.991 per la precisione. Nello specifico, le somme sono state così distribuite: 84 milioni per la realizzazione delle 57 case della comunità, oltre 3 milioni per la costituzioni delle 19 centrali operative terriitoriali, oltre 3 milioni destinati alla interconnessione delle centrali e per la fornitura di device e 37 milioni e mezzo per i 15 ospedali di comunità.

Le strutture

Provincia di Cosenza

Casa della comunità:

Cassano allo Ionio Amantea Verbicaro Roggiano Gravina Mormanno Lungro Scalea Rende Luzzi Spezzano della Sila Longobucco Rocca Imperiale Bisignano Montalto Uffugo Casali del Manco Crosia Villapiana Cosenza Torano Castello San Giorgio Albanese Parenti

Ospedali di comunità:

Rogliano Lungro Mormanno San Marco Argentano Scalea Cassano allo Ionio

Centrale operativa territoriale:

Corigliano Rossano (A.U. Rossano) Corigliano Rossano (A.U. Rossano) Cosenza Rende (Quattromiglia) Paola Castrovillari Cosenza

Provincia di Crotone

Casa della comunità:

Crotone Cirò Marina Rocca di Neto Isola Capo Rizzuto Verzino

Ospedale di comunità:

Mesoraca

Centrale operativa territoriale

Crotone

Provincia di Catanzaro

Casa della comunità:

Catanzaro Badolato Squillace Curinga Sersale Taverna San Mango d’Aquino Catanzaro Lido Lamezia Terme Soverato

Ospedale di comunità:

Botricello Soveria Mannelli Girifalco

Centrale operativa territoriale:

Botricello Catanzaro Soverato Lamezia Terme

Provincia di Vibo Valentia

Casa di comunità:

Mileto Nicotera Soriano Serra San Bruno Filadelfia

Ospedale di comunità:

Soriano

Centrale operativa territoriale

Pizzo

Provincia di Reggio Calabria

Casa della comunità:

Monasterace Gioiosa Ionica Caulonia Bovalino Rosarno Taurianova Sant’Eufemia d’Aspromonte Palmi Cinquefrondi Roghudi Montebello Ionico Villa San Giovanni Bagnara Calabra Reggio Calabria Reggio Calabria Santo Alessio in Aspromonte

Ospedale di comunità:

Gerace Cittanova Oppido Mamertina Bova Marina

Centrali operativa territoriale