Nuovo episodio all’interno dell’Uoc Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Cosenza, dove nelle ultime ore un medico sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere dopo una presunta aggressione avvenuta durante l’orario di servizio.

Secondo quanto appreso, sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri per effettuare gli accertamenti e raccogliere le testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti. La persona indicata dai presenti si sarebbe allontanata prima della conclusione delle verifiche.

L’episodio si inserisce in un contesto già finito all’attenzione della Procura di Cosenza dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dal direttore del dipartimento di Prevenzione, Martino Maria Rizzo, che aveva riferito di avere subito un’aggressione durante il servizio.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti investigativi. Al momento l’Asp di Cosenza non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui fatti.