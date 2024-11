La richiesta è stata inoltrata al Ministero per i Beni culturali. Si tratta della quarta proroga

Ancora una proroga di altri tre mesi per la conclusione dei lavori di realizzazione del “Nuovo teatro comunale di Vibo città” che si sta realizzando nel quartiere di Moderata Durant.

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Elio Costa, ha infatti deliberato di dare mandato agli uffici comunali competenti di assumere formale impegno per rendicontare al Ministero per i Beni e Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, il decimo ed undicesimo stato di avanzamento dei lavori.

Al tempo stesso, la giunta ha anche deciso di trasmettere al Ministero per i Beni e le attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, la deliberazione in questione al fine di procedere alla concessione della proroga per la conclusione dei lavori al 30 aprile 2018.

La nuova proroga viene motivata con l’approvazione di una nuova perizia di variante e suppletiva. In più, il 28 dicembre scorso con una nota congiunta del direttore dei lavori e della ditta esecutrice delle opere il rallentamento dei lavori ed il posticipo della loro ultimazione alla data del 30 aprile 2018 è stato motivato con delle “interferenze derivanti tra le lavorazioni interne e la sistemazione delle aree esterne presenti nell'area di cantiere del realizzando nuovo teatro comunale";

Il 19 dicembre scorso, invece, il Ministero dei Beni Culturali ha comunicato la liquidazione della terza tranche di finanziamento pari a 1.523.157,32 euro

L’importo complessivo delle opere ammonta a cinque milioni e mezzo di euro (per la precisione 5.694.202,41 euro).

Ad aprile dello scorso anno, un'altra proroga era stata concessa per la scelta del di rivestimento, la pietra di San Lucido, della quale esiste un unico impianto di cavazione, taglio e lavorazione a San Lucido.

G.B.