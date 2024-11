A partire da domani è stata disposta, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza nella classe 1C della scuola primaria "Stancati" di Rende.

È quanto ha comunicato la dirigente scolastica Rosalba Borrelli a seguito della positività di un'alunna che frequenta la classe prima sezione C dell'istituto. Il dirigente scolastico ha reso noto che è stata inoltrata al Distretto Valle Crati- Medicina legale di Montalto la suddetta comunicazione e che si è in attesa di uno specifico provvedimento, tenuto conto della «necessità di procedere alla sanificazione dell'aula e dei locali di pertinenza, decreta in via precauzionale la sospensione, per la classe 1C della scuola primaria 'Stancati' delle attività didattiche in presenza a partire dal 23 febbraio fino a nuova comunicazione del dipartimento».