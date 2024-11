Sono 263 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Calabria. È quanto emerge dal bollettino giornaliero diramato dalla Regione che riporta inoltre 5 decessi e 341 guariti. Effettuati quasi di 3.200 tamponi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 770.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 838.283 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.302, quelle negative 705.607.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 41, Catanzaro 37, Crotone 90, Vibo Valentia 17, Reggio Calabria 78. Altra Regione o stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: :

Cosenza: 7.020 (83 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 26 in reparto al presidio di Rossano;10 al presidio ospedaliero di Acri; 8 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 6.878 in isolamento domiciliare); 14.800 (14.294 guariti, 506 deceduti).

Catanzaro: 1.467 (26 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.422 in isolamento domiciliare); 8.156 (8023 guariti, 133 deceduti).

Crotone: 690 (21 in reparto; 669 in isolamento domiciliare); 5.535 (5.446 guariti, 89 deceduti).

Vibo Valentia: 282 (20 ricoverati, 262 in isolamento domiciliare); 4.990 (4.902 guariti, 88 deceduti).

Reggio Calabria: 1.613 (87 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 23 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1489 in isolamento domiciliare); 20.355 (20.044 guariti, 311 deceduti).

Altra Regione o stato estero: 51 (51 in isolamento domiciliare); 343 (343 guariti).

L’Asp di Crotone comunica che: «Nei dati di oggi sono compresi tamponi effettuati nei giorni 18 e 19 maggio».