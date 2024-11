Sono 232 in più rispetto a ieri i casi di positivi al coronavirus in Calabria su 2.522 tamponi molecolari effettuati. È quanto riporta il bollettino regionale. Si registrano cinque decessi nelle ultime 24 ore. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 477.154 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 503.800 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Il totale delle persone risultate positive al Coronavirus è 31.511, quelle negative 445.643.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 4.174 (57 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 13 all'Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 4.052 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.115 (4.868 guariti, 247 deceduti).



Catanzaro: CASI ATTIVI 2.083 (22 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all'AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 2.032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.624 (2.537 guariti, 87 deceduti).



Crotone: CASI ATTIVI 300 (17 in reparto; 283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.284 (2.243 guariti, 41 deceduti).



Vibo Valentia: CASI ATTIVI 878 (15 ricoverati, 863 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1739 (1702 guariti, 37 deceduti).



Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.318 (89 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 2 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.221 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.637 (9.472 guariti, 165 deceduti).



- Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).



I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 93, Catanzaro 42, Crotone 19, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 72, Altra Regione o Stato estero 0



Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 102



Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.