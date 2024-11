Dieci decessi e 343 nuovi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Il bollettino quotidiano della Regione registra inoltre 556 guariti. Effettuati circa 4mila tamponi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 733.542 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 793.133 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 61.854, quelle negative 671.688.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 117, Catanzaro 62, Crotone 65, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 75. Altra Regione o stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: 7.287 (106 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 19 al presidio ospedaliero di Acri; 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.088 in isolamento domiciliare); -13.366 (12.891 guariti, 475 deceduti).

Catanzaro: 2.661 (43 in reparto all'Azienda opsedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.582 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.442 (6.317 guariti, 125 deceduti).

Crotone: 829 (34 in reparto; 795 in isolamento domiciliare); 4.880 (4.800 guariti, 80 deceduti).

Vibo Valentia: 441 (20 ricoverati, 421 in isolamento domiciliare); 4.641 (4560 guariti, 81 deceduti).

Reggio Calabria: 2.355 (92 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 7 in terapia intensiva; 2.223 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.559 (18.264 guariti, 295 deceduti).

Altra Regione o stato estero: 79 (79 in isolamento domiciliare); 314 (314 guariti).