Sono 26 i nuovi casi positivi al coronavirus e due i decessi riportati nel bollettino odierno diramato dalla Regione Calabria. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.286. Ancora tanti i guariti: 260, che portano il totale dei casi attivi a 2.645. Scende pure la pressione sugli ospedali: oggi sono meno tre i ricoveri.

I contagi di oggi si suddividono così: 15 a Cosenza, 1 a catanzaro, 6 a Crotone, 3 a Reggio Calabria e 1 a Vibo Valentia. I due decessi si registrano entrami nel Cosentino, uno - comunica l'Asp di Cosenza - è avvenuto il 17 giugno e se ne è avuta notizia tramite flusso scheda Istat di morte

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 50 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare); 10050 guariti, 144 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 2158 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2131 in isolamento domiciliare); 20403 guariti, 559 deceduti.

– Crotone: casi attivi 59 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); 6421 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 178 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); 22586 guariti, 336 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); 5435 guariti, 92 deceduti.

L'Asp di Catanzaro comunica che "14 soggetti inseriti precedentemente nei casi attivi dell'Asp di Catanzaro vengono allocati nel setting Altro/Fuori Regione perchè migranti".