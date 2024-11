I casi di nuovi positivi al Covid in Calabria sono 78 nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.138 tamponi effettuati. Sono 6 invece i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 356 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 891.656. Le persone risultate positive al Coronavirus sono complessivamente 67.950.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 27, Catanzaro 7, Crotone 6, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 28, Altra Regione o Stato estero 0.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 780 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 747 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9311 (9171 guariti, 140 deceduti)

Cosenza: casi attivi 6303 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6238 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16380 (15834 guariti, 546 deceduti)

Crotone: casi attivi 131 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 117 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6350 (6251 guariti, 99 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 805 (56 in reparto, 5 in terapia intensiva, 744 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22007 (21681 guariti, 326 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 193 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 186 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5284 (5193 guariti, 91 deceduti)

L'Asp di Cosenza comunica che: "Oggi sono stati registrati due decessi a domicilio, avvenuti rispettivamente il 6/04/2021 ed il 27/04/2021".

Un decesso avvenuto presso l'AOU Mater Domini è stato inserito nell'ASP di provenienza (Vibo Valentia).