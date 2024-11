Sono 69 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.300 tamponi effettuati. Sono 3 invece i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 147 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 905.603, le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.417 rispetto a ieri. Calano i ricoveri nei reparti (-17).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 41, Catanzaro 5, Crotone 6, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 13.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 445 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 418 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9761 (9619 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 5951 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5905 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16865 (16313 guariti, 552 deceduti)

– Crotone: casi attivi115 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6417 (6318 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 612 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 565 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22329 (21997 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 147 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 143 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5367 (5275 guariti, 92 deceduti)

L' ASP di Cosenza comunica che:"Il decesso registrato oggi è avvenuto il 10/04/2021 (il caso, sintomatico e con link epidemiologico , è stato diagnosticato con solo test antigenico)."

L' ASP di Catanzaro comunica che: l'incremento odierno è di 5 nuovi positivi, c'è stato un decesso in Malattie infettive del Presidio Pugliese appartenente all'ASP di Catanzaro e un nuovo ingresso in malattie infettive dell'UOA Mater Domini".