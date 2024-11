Sono 70 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Calabria. È quanto emerge dal bollettino giornaliero diramato dalla Regione che riporta inoltre 2 decessi e 381 guariti. Effettuati poco più di 1300 tamponi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 779.943 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 848.599 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.951, quelle negative 713.992.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 4, Catanzaro 1, Crotone 2, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 49. Altra Regione o stato estero 0.

I dati provincia per provincia

Cosenza: casi attivi 7.035 (71 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 6.915 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.983 (14.469 guariti, 514 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.431 (24 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1388 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.319 (8.185 guariti, 134 deceduti).

Crotone: casi attivi 667 (21 in reparto; 646 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.633 (5.543 guariti, 90 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 253 (18 ricoverati, 235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.058 (4.969 guariti, 89 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.455 (72 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 25 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 4 al presidio ospedaliero di Melito; 9 in terapia intensiva; 1345 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.721 (20.408 guariti, 313 deceduti).

Altra Regione o stato estero: casi attivi 53 (53 in isolamento domiciliare); casi chiusi 343 (343 guariti).