Sono 76 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2486 tamponi effettuati. Due invece i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 203 guariti. In Calabria ad oggi sono stati 880.943 i tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.530.

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 22, Catanzaro 16, Crotone 6, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 19, Altra Regione o Stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 6.424 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.341 in isolamento domiciliare); (15.555 guariti, 538 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.069 (35 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.031 in isolamento domiciliare); (8.836 guariti, 139 deceduti).

Crotone: casi attivi 257 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); (6.096 guariti, 94 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 201 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); (15.555 guariti, 538 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 963 (68 in reparto, 6 in terapia intensiva, 889 in isolamento domiciliare); (21.388 guariti, 320 deceduti).