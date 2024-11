I nuovi casi positivi sono 74 a fronte di quasi tremila tamponi effettuati, cinque le vittime. In Terapia intensiva ricoverate quindici persone in tutta la regione ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 74 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.731 tamponi effettuati. Cinque sono i decessi. Lo riporta il bollettino odierno diramati dalla Regione che rileva anche 451 guariti. In calo inoltre i ricoveri: -7 nei reparti ordinari e -2 nelle terapie intensive.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 799.229 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 870.244 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.006 (+74 rispetto a ieri), quelle negative 732.223.

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 28, Catanzaro 21, Crotone 9, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 12. Altra Regione o Stato estero 3.

I dati provincia per provincia

- Cosenza: casi attivi 6.643 (63 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.681 (15.149 guariti, 532 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi1.091 (25 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.876 (8.738 guariti, 138 deceduti).

- Crotone: casi attivi 345 (20 in reparto; 325 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.068 (5.974 guariti, 94 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 199 (7 ricoverati, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.184 (5.094 guariti, 90 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.016 (62 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 934 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.499 (21.181 guariti, 318 deceduti).

- Altra Regione o Stato estero: casi attivi 62 (62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).