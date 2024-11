Hanno dato esito negativo i test rapidi per la ricerca del Covid eseguiti sui dipendenti comunali e sugli amministratori di Isola di Capo Rizzuto. Lo screening disposto dal Comune, ed espletato ieri, si era reso necessario dopo che l’assessore allo Sport, Salvatore Friio, era risultato positivo, come lui stesso aveva confermato in un lungo post su Facebook.

Nella cittadina, prosegue intanto la campagna di screening gratuito avviata dall’ente e rivolta al personale scolastico e a specifiche fasce della popolazione (commercianti e over 60). Ad oggi, sono stati eseguiti un migliaio di test antigenici dei quali solo uno ha dato esito positivo. Le attività si svolgono nei locali dell’ex postazione del 118 in piazza del Popolo, mentre i tamponi vengono processati da un laboratorio privato di Crotone.

Dopo le festività natalizie, a Isola di Capo Rizzuto, si è registrato un costante aumento dei contagi e ad oggi, secondo l’ultimo bollettino diramato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, i casi attivi sono 65, tutti in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia, nella cittadina, si sono registrati complessivamente 334 contagi, 6 i decessi.