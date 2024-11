La quarta ondata della pandemia sta causando inevitabilmente ripercussioni anche sugli eventi in programma per le imminenti festività natalizie. In molti Comuni italiani sono stati limitati o addirittura annullati gli eventi in piazza. Anche in Calabria, a seguito dell'aumento dei casi di contagio al Covid, negli ultimi giorni sono stati sospesi una serie di iniziative. Notizia delle ultime ore la sospensione del "Locri on Ice", sempre nella Locride, a Siderno per accedere al Villaggio di Natale occorrerà il Green Pass.

Stop agli eventi del Locri on Ice

“Locri on Ice” non si farà. La notizia della sospensione ufficiale di tutti gli eventi previsti all'interno della tensostruttura allestita sulla centralissima piazza dei Martiri è arrivata all’indomani del vertice convocato in Prefettura per fare il punto della situazione dopo l’impennata di contagi da Covid degli ultimi giorni. La conferma è arrivata direttamente dal sindaco Giovanni Calabrese. «Sono cambiate le condizioni - ha detto Calabrese - e davanti alle indicazioni delle autorità responsabilmente abbiamo deciso di fare un passo indietro».

Lo scorso sabato il sindaco aveva disposto solo la sospensione delle attività di intrattenimento musicale, che aveva portato sotto al tendone centinaia di ragazzi, a ballare senza mascherina. «Il nostro era un tentativo per provare a ripartire, ma ci siamo resi conto che mancano le condizioni di sicurezza per organizzare determinati eventi. Ho avuto il Covid – ha rimarcato il primo cittadino - e so cosa significa vivere determinate situazioni».

La tensostruttura allestita in piazza a Locri, la stessa che ha ospitato a novembre anche l'evento del Gal "Magna Locride", sarà dunque smantellata nelle prossime ore. «Decideremo presto – ha concluso Calabrese - se mantenere all'aperto la pista di pattinaggio su ghiaccio».

Siderno, al villaggio di Natale si entra solo con il Green Pass

Il Natale di Siderno riparte da Winterland, un contenitore di eventi che racchiude sport, cultura, formazione e divertimento per famiglie, bambini, giovani e adulti. Il calendario degli eventi natalizi è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Mariateresa Fragomeni e dal delegato agli eventi Davide Lurasco. Dal 18 Dicembre al 7 Gennaio la splendida cornice di Piazza Portosalvo sarà al centro dell’attività culturale sidernese, trasformata in un piccolo parco a tema natalizio con mercatini, pista di pattinaggio su ghiaccio ed una tensostruttura che accoglierà gli ospiti con streetfood, attività ludiche per bambini, eventi culturali, concerti e spettacoli.

Il ricco palinsesto prevede di animare tutto il periodo delle feste, da pomeriggio a sera con un’offerta pensata davvero per tutte le età. Tantissime le attività commerciali e le associazioni cittadine che hanno aderito con entusiasmo al progetto promosso dalla Consulta Comunale Giovanile che vede Winterland come il punto di partenza per la rinascita culturale della città.

«Tornare a vivere attivamente la nostra città è il nostro obiettivo - ha detto il primo cittadino Mariateresa Fragomeni in conferenza stampa - Non sarà solo coinvolto il centro sidernese, le manifestazioni si svolgeranno anche nelle contrade. Tutto ciò che si andrà a fare sarà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Abbiamo investito molto e non vorremmo che il nostro impegno venisse vanificato. Per questo a tutti gli eventi si potrà accedere solo con il green pass».

Dal delegato Lurasco anche alcune puntualizzazioni, e una frecciata neanche tanto velata ai "cugini" locresi: «Sebbene comuni vicini abbiano lasciato intendere che una tensostruttura in piazza sia solo una discoteca notturna - ha evidenziato - vogliamo chiarire ancora una volta che Winterland sarà tutt’altra cosa: un contenitore culturale dall’alta valenza socio-educativa».