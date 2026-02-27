I carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza la discarica comunale denominata Spuntone - Chianette, ubicata nel territorio del comune di Cotronei (Kr). I militari, coadiuvati da personale del Nucleo carabinieri Parco di Cotronei e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Petilia Policastro, hanno eseguito un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone con il quale, contestualmente, è stata acquisita documentazione negli uffici della Regione Calabria e del Comune di Cotronei.

In seguito a sopralluoghi tecnici effettuati nei mesi scorsi, anche con l'ausilio dell'8 Nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia, sono emersi elementi di criticità in ordine agli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito, finanziati con ingenti risorse pubbliche nell'ambito della programmazione regionale.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di rifiuti affioranti in diverse porzioni dell'area, nonchè opere di copertura e contenimento ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico e amministrativo.

Gli esiti delle attività investigative hanno indotto l'autorità giudiziaria a disporre il sequestro preventivo dell'area della discarica, ritenuto necessario al fine di preservare l'integrità dello stato dei luoghi, impedire il possibile aggravamento delle conseguenze delle condotte oggetto di verifica e consentire lo svolgimento di ulteriori accertamenti specialistici. Inoltre è stata acquisita copiosa documentazione amministrativa, tecnica e contabile presso gli enti interessati, finalizzata a ricostruire in maniera puntuale e completa l'intero iter progettuale, esecutivo e finanziario dell'intervento di ripristino del sito, nonché a verificare la piena corrispondenza tra le opere progettate, quelle contabilizzate e quelle effettivamente realizzate.