Il natante in avaria si trovava a 12 miglia dal porto della città pitagorica. Tutti sono stati sbarcati e sono in buone condizioni di salute

La Guardia Costiera di Crotone ha soccorso quattro persone che si trovavano a bordo di una barca in avaria che si trovava a 12 miglia dal porto della città pitagorica. Sulla barca anche un cane. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio. Le operazioni sono state coordinate dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Crotone, che è rimasta in costante contatto con la motovedetta durante le attività di soccorso e il successivo rientro in porto. Giunte in porto, le quattro persone soccorse sono state sbarcate in sicurezza in buone condizioni di salute.